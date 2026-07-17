Россия поднялась на второе место среди поставщиков газа в ЕС в мае Россия по итогам мая заняла второе место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз, поднявшись с четвертой позиции месяцем ранее.
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Россия поднялась на второе место среди поставщиков газа в ЕС в мае Россия по итогам мая заняла второе место среди крупнейших поставщиков газа в Евросоюз, поднявшись с четвертой позиции месяцем ранее.
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