Генерал Попов: первый удар «Орешника» отбросил ракетную программу Киева на три года

«Знали, что вот-вот полетит»: генерал раскрыл мотивы удара «Орешником» по «Южмашу».Применение новейшего российского комплекса «Орешник» по днепровскому заводу «Южмаш» в 2024 году преследовало конкретную цель — сорвать украинскую программу создания баллистических ракет.
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