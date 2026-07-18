Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 546 подписчиков

Генерал Попов: первый удар «Орешника» отбросил ракетную программу Киева на три года

Генерал Попов: первый удар «Орешника» отбросил ракетную программу Киева на три года

«Знали, что вот-вот полетит»: генерал раскрыл мотивы удара «Орешником» по «Южмашу».Применение новейшего российского комплекса «Орешник» по днепровскому заводу «Южмаш» в 2024 году преследовало конкретную цель — сорвать украинскую программу создания баллистических ракет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии