Глава минздрава ФРГ Лаутербах оказал первую помощь делегату на съезде партии

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), когда тому стало плохо, пишет издание Bild По информации газеты, в начале партийной конференции одному из 600 делегатов стало нехорошо, он почувствовал приступ слабости в холле конференц-зала.