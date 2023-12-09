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  • alik3456 Джексон
    А чего они как бараны на убой идут...Пленный боец ВСУ ...
  • Ольга Селезнева
    Худшего политика даже не помню .Зато все запомнили его дурь программу 500дней .Так что гнилое яблоко как всегда пахнет.В "Яблоке" начали...
  • Ольга Заварухина
    Как же ВОНЯЕТ эта куча ГНИЛЬЯ, ЯБЛОЧНАЯ. Не ужели еще кто то проголосует за жителя мелкобританского пресмыкающегося .В "Яблоке" начали...

Глава минздрава ФРГ Лаутербах оказал первую помощь делегату на съезде партии

Глава минздрава ФРГ Лаутербах оказал первую помощь делегату на съезде партии

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах помог стабилизировать кровообращение делегату на партийном съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), когда тому стало плохо, пишет издание Bild По информации газеты, в начале партийной конференции одному из 600 делегатов стало нехорошо, он почувствовал приступ слабости в холле конференц-зала.

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