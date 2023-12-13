E3 больше не будет – выставку отменили навсегда Президент и генеральный дире...

E3 больше не будет – выставку отменили навсегдаПрезидент и генеральный директор американской ассоциации производителей ПО и компьютерных игр Entertainment Software Association (ESA) Стэнли Пьер-Луи сообщил, что выставки Electronic Entertainment Expo (E3) больше не будет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)