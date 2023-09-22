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Shaman объяснил, почему много лет скрывал жену от публики

Shaman объяснил, почему много лет скрывал жену от публики

Shaman объяснил, почему много лет скрывал жену от публикиShaman (Ярослав Дронов)Shaman крайне мало распространяется о личной жизни: о чувствах к даме сердца Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) говорил не так охотно, как о чувствах к родине.

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