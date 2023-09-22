Shaman объяснил, почему много лет скрывал жену от публики

Shaman объяснил, почему много лет скрывал жену от публикиShaman (Ярослав Дронов)Shaman крайне мало распространяется о личной жизни: о чувствах к даме сердца Ярослав Дронов (настоящее имя артиста) говорил не так охотно, как о чувствах к родине.