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В Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

В Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутаты Государственной думы готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Об этом рассказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.

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