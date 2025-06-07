В Госдуме призвали отменить критерии нуждаемости для многодетных семей

Депутаты Государственной думы готовят поправки об отмене критерия нуждаемости для многодетных семей. Об этом рассказал РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия — За правду", глава думской фракции Сергей Миронов.
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