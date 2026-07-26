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Советский «Будильник»: как детская передача стала символом эпохи

Советский «Будильник»: как детская передача стала символом эпохи

В советские годы воскресные утра отличались особым уютом в семейном кругу. Бытовые ритуалы выходного дня складывались из привычных деталей: негромкий радиоприемник на стене, аромат свежей выпечки, размеренные беседы старших.

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