Советский «Будильник»: как детская передача стала символом эпохи

В советские годы воскресные утра отличались особым уютом в семейном кругу. Бытовые ритуалы выходного дня складывались из привычных деталей: негромкий радиоприемник на стене, аромат свежей выпечки, размеренные беседы старших.
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