В Кеми агрессивные собаки покусали полицейского

Безнадзорные собаки в Кеми продолжают нападать на людей. Как стало известно порталу «Карелия.Ньюс» от своего источника, 7 ноября стая бездомных собак в центре Кеми напала на сотрудника полиции, причем участкового.
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