Президент ЦСКА: «Никакого отдыха. Будем объявлять новых хоккеистов. Изменений будет немного, думаю»

Вчера московский клуб стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина, победив в финале «Ак Барс» (4-3, 3:2 в седьмом матче).
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