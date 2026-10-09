КЦ «Марьина Роща» приглашает на чтения проекта «ТЭТ РАДъ»

9 октября в 19:00 в культурном центре «Марьина Роща» пройдут чтения в рамках проекта «ТЭТ РАДъ» от театра ТЭТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Дом по реновации ...
- ОЕ В музее на Образц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым