«Убивайте мирное население». Экс-футболист московского «Локомотива» Алиев призвал ВСУ вырезать курян

Украинские медийные персоны на протяжении длительного времени ведут себя так, словно бьются за звание «лучшего наследника Гитлера».
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