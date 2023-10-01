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Дэвис и Смолкин вышли с флагом Грузии на награждение Мемориала Непелы

Дэвис и Смолкин вышли с флагом Грузии на награждение Мемориала Непелы

Летом этого года танцевальный дуэт перешел из сборной России в Грузию. На турнире ISU Challenger в Братиславе Дэвис и Смолкин заняли второе место, уступив только британцам Лайле Фир и Льюису Гибсону.

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