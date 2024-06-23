Глава оппозиционной фракции в парламенте Германии призвал отменить социальные выплаты украинским беженцам

Глава оппозиционной фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) в парламенте Германии Торстен Фрай считает, что социальные выплаты для украинских беженцев создают "совершенно ложные стимулы".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии