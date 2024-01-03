В Бийске мальчики пострадали при катании со склона, где дети часто оставляют здоровье

Между этим и предыдущим инцидентами с травмированием детей прошло всего пять дней В Бийске двое подростков (10 и 15 лет) получили травмы различной степени тяжести, когда катались со снежного склона на тюбингах, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
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