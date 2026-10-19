В зоне риска находятся все объекты России, удары по которым грозят гуманитарной катастрофой. Влад Шлепченко подчеркнул, что все иллюзии на сегодняшний день уже должны быть развеяны: ВСУ способны на всё.
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все правильно