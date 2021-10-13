Космос и радиационная безопасность: Кубрин о перспективах сотрудничества Беларуси и России

Заместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и России в области космоса и радиационной безопасностиЗаместитель государственного секретаря Союзного государства Алексей Кубрин рассказал о перспективах сотрудничества Беларуси и России в области космоса и радиационной безопасности во время круглого стола «Экономические и экологические аспекты ядерной энергетики» на XXV Белорусском энергетическом и экологическом форуме Energy Expo 2021, передает корреспондент БЕЛТА.