Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

АндрейБорков

Удары наносятся, если конечно это не галочки для отчетов, а вот результатов как то маловато будет. Как промышляли мошенники, так и промышляют, в новостных блогах и на сайтах банков только за сегодня проходила не единожды информация о новых приемах "обувания" граждан РФ. Все эти точечные удары по каким то мутным целям надлежащего эффекта просто не дают! Значит что? А значит надо наносить МАССИРОВАННЫЕ удары по городам и объектам УкРуины, надо за несколько недель довести состояние крупных и средних городов УкРуины до состояния города Сталинграда на 31 декабря 1942 года. Вот тогда кол-центров не будет. А после СВО оставшимся укропитекам будет чем заняться, будут сами, за кредитные средства от банков РФ, восстанавливать свои города, да еще под бдительным контролем МВД, УФСИН и РОСГВАРДИИ РФ.