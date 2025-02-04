В ЕС призвали пересмотреть свою политику после одного решения Трампа

Евросоюзу (ЕС) стоит пересмотреть свою экологическую политику после решения президента США Дональда Трампа о выходе Вашингтона из Парижского климатического соглашения, допускает член Европейского парламента (ЕП) от Словакии Эрик Калиняк.
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