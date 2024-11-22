Офис президента Южной Кореи заявил, что РФ поставила КНДР оборудование для ПВО

Россия поставила Северной Корее оборудование для укрепления противовоздушной обороны республики. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик в эфире телеканала SBS, передает РИА Новости.
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