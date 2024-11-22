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Офис президента Южной Кореи заявил, что РФ поставила КНДР оборудование для ПВО

Офис президента Южной Кореи заявил, что РФ поставила КНДР оборудование для ПВО

Россия поставила Северной Корее оборудование для укрепления противовоздушной обороны республики. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности в администрации президента Южной Кореи Син Вон Сик в эфире телеканала SBS, передает РИА Новости.

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