Рой Джонс проведет бой с Джиганом

Джиган заявил, что проведет бой с легендарным боксером. Известный рэп-исполнитель, а в прошлом вице-чемпион Европы по кикбоксингу Джиган рассказал, что в скором времени проведет показательный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу и экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.
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