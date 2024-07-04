Рой Джонс проведет бой с Джиганом

Джиган заявил, что проведет бой с легендарным боксером. Известный рэп-исполнитель, а в прошлом вице-чемпион Европы по кикбоксингу Джиган рассказал, что в скором времени проведет показательный поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу и экс-чемпионом мира в четырех дивизионах Роем Джонсом.