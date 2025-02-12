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Захваченный украинский солдат Дзюба надеется на мир между Путиным и Трампом

Захваченный украинский солдат Дзюба надеется на мир между Путиным и Трампом

Украинский военный Сергей Дзюба, пленённый под Великой Новосёлкой, надеется на мир между Путиным и Трампом.

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