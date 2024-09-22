AP: Зеленский планирует посетить завод по производству боеприпасов для ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский планирует начать визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ, который расположен в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания — родном городе американского лидера Джо Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии