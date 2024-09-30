«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

Сергей Федотов

Смех смехом, а ведь придётся вдарить. Не обязательно по Лондону, не обязательно ядерным, но вдарить. Удары по России наносятся давно. И не только дронами/БПЛА, но и ракетами. Разницы нет, по Курску ли эти ракеты или по Рязани. И эти удары будут продолжатся. По новой доктрине мы должны ответить. Иначе - "Последнее 876-е китайское предупреждение а ля Рюс". Над нашими "Ударами по центрам принятия решения" Запад посмеялся". Над "Красными линиями" уже откровенно ржал. Над выражением нашей "Решительной озабоченности" не издевался только ленивый. Теперь что ж, ждём насмешек над новой ядерной доктриной? Или всё-таки бахнем?