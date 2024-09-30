Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

6 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Федотов
    Смех смехом, а ведь придётся вдарить. Не обязательно по Лондону, не обязательно ядерным, но вдарить. Удары по России ...«Первый удар буде...
  • Владимир Бурцев
    Фильм "Торпедоносцы"-  фраза принадлежит летчику самолета торпедоносца- в роли командира Нахопетов.Это не украинцы. ...
  • Halszka Brzozowska
    Jest taki problem, że nie można już publikować waszych wspaniałych artykułów na VK ...A czy macie tam swój profil? Sz...«Первый удар буде...

«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

«Первый удар будет по Лондону». Кремль завершил обновление ядерной доктрины РФ: слово взял Белоусов

 30,1K прочтений Сегодня Автор: Валентин Меликов В Кремле подтвердили, что ядерную доктрину России обновили в кратчайшие сроки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Halszka Brzozowska
Rosja została wręcz zmuszona do takich decyzji....
Ответить
15 час.
HB
Halszka Brzozowska
Jest taki problem, że nie można już publikować waszych wspaniałych artykułów na VK ...A czy macie tam swój profil? Szukałam was ,ale nie znalazłam.... Pozdrawiam serdecznie.... Powodzenia! Wszystkiego dobrego!
Ответить
15 час.
Сергей Федотов
Смех смехом, а ведь придётся вдарить. Не обязательно по Лондону, не обязательно ядерным, но вдарить. Удары по России наносятся давно. И не только дронами/БПЛА, но и ракетами. Разницы нет, по Курску ли эти ракеты или по Рязани. И эти удары будут продолжатся. По новой доктрине мы должны ответить. Иначе - &quot;Последнее 876-е китайское предупреждение а ля Рюс&quot;. Над нашими &quot;Ударами по центрам принятия решения&quot; Запад  посмеялся&quot;. Над &quot;Красными линиями&quot; уже откровенно ржал. Над выражением нашей &quot;Решительной озабоченности&quot; не издевался только ленивый. Теперь что ж, ждём насмешек над новой ядерной доктриной? Или всё-таки бахнем?
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх