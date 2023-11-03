Пластик: спаситель или вредитель

Микропластик – это мельчайшие частицы пластика, размером менее 5 мм. Этот материал может возникать как результат специального производства, например, при изготовлении косметических и моющих средств, а также образовываться при разрушении крупных пластиковых изделий, таких как пакеты или бутылки.