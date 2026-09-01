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Царьград

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В Екатеринбурге суд дал по 6,5 года Гамояну и Джавояну за избиение директора

В Екатеринбурге суд дал по 6,5 года Гамояну и Джавояну за избиение директора

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор Важи Гамояну и Раджи Джавояну, назначив каждому по шесть лет и шесть месяцев лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью директору базы отдыха "Золотые пески" в Екатеринбурге.

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