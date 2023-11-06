109 медалей привезли забайкальские спортсменки с соревнований по аэробике в Манчжурии

Всего в международных соревнованиях состязались 500 атлеток из разных регионов России и Монголии.Большая делегация спортсменов из Забайкалья побывала на международных соревнованиях по спортивной аэробике «Сердце Байкала» в Бурятии.
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