Сергей Лавров: Западные правительства боятся исчезновения врага

Глава МИД России Сергей Лавров на Восточном экономическом форуме во Владивостоке с 1 по 4 сентября заявил, что исчезновение образа врага в лице России может привести к краху правительств стран НАТО и ЕС под давлением избирателей.
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