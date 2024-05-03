МВД РФ объявило в розыск экс-глав минфина и нацбанка Украины

Global Look Press/Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com, Miguel Juarez Lugo/ZUMAPRESS.com Бывший министр финансов Александр Шлапак и экс-глава национального банка Украины Степан Кубив объявлены в розыск МВД России, следует из базы ведомства.
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