Он доступен каждому.Ученые не стали скрывать замедляющий старение напиток, который доступен каждому. Как оказалось, благодаря особым соединениям, полифенолам, входящим в состав чая, его регулярное потребление способно помочь замедлить процесс старения организма.
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