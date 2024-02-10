Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 197 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Балушкин
    Кто она такая, что на неё внимание обращать плод либералов, других ценностей, пусть живёт как хочет.Ей запретили подх...
  • александр холявка
    нет на них   (мракобесов) Фурцевой!!!"Неужели нет заме...
  • Ратник Ратник
    Вот и настало время разобраться, кто из них стал подлинным ГРАЖДАНИНОМ РОССИИ (Симонян, например), а кто жирует за сч...Нож в спину Росси...

Ученые не стали скрывать замедляющий старение напиток

Ученые не стали скрывать замедляющий старение напиток

Он доступен каждому.Ученые не стали скрывать замедляющий старение напиток, который доступен каждому. Как оказалось, благодаря особым соединениям, полифенолам, входящим в состав чая, его регулярное потребление способно помочь замедлить процесс старения организма.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх