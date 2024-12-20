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На трассе А-108 в Московской области ввели зимнее ограничение скорости

На трассе А-108 в Московской области ввели зимнее ограничение скорости

Изменения вступают в силу с 21 декабря.На Московской кольцевой автодороге ("большая бетонка") на зиму вступает в силу дополнительное ограничение скорости.

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