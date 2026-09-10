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ES Scalp Short: Single Print Fill at 7672

ES Scalp Short: Single Print Fill at 7672

ES Scalp Short: Single Print Fill at 7672 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! Chart_Champions ES Scalp Short: Single Print Fill into Previous Demand Today’s first level of interest comes in around 7672, where we have a single print fill lining up nicely with an area of previous demand.

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