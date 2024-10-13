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  • Sobering
    Смертельно глупые выводы автора статьи.Смертельная запад...
  • ШКИПЕР
    Все это западное оружие попадает в укрорейх не по воздуху, так почему не превратить в хлам ВСЕ подъездные пути ?Смертельная запад...
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    Паровозы надо давить, когда они ещё чайники. Мы этот момент упустили.Смертельная запад...

Войска группировки «Центр» в результате решительных действий освободили село Михайловка на Покровском направлении - Минобороны

Войска группировки «Центр» в результате решительных действий освободили село Михайловка на Покровском направлении - Минобороны

ВС России продолжают развивать наступление практически по всей линии боевого соприкосновения, основные боевые действия по-прежнему проходят на Донбассе, к которому сейчас приковано всё внимание.

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