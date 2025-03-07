От философского эссе до жаркого романа: 15 лучших женских книг

Эти произведения подарят самые приятные моменты и заставят трепетать ваше сердечко.фото: freepik.comЕсли вы еще не успели купить подарок к 8 марта или вы попросту ни дня не проводите без книжки, то я собрала для вас топ книг, которые сейчас возглавляют рейтинги издательств и именно их читают девушки и женщины сегодня.