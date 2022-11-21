Военное обозрение

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Западная пресса гадает, зачем Ким Чен Ын взял дочь на демонстрацию новой баллистической ракеты

Западная пресса гадает, зачем Ким Чен Ын взял дочь на демонстрацию новой баллистической ракеты

В субботу средства массовой информации Корейской Народно-Демократической Республики опубликовали фотографии лидера страны Ким Чен Ына с девочкой на фоне межконтинентальной баллистической ракеты (МБР).

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