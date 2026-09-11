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Ивановские новости

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Бастрыкин потребовал отчет о расследовании гибели ребенка в Иваново

Бастрыкин потребовал отчет о расследовании гибели ребенка в Иваново

Мальчик 6 лет погиб после падения с высоты в парке аттракционов торгового центра в Иванове. СК возбудил дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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