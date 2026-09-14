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Дефицит бензина в Ленобласти: когда ждать стабилизации?

Дефицит бензина в Ленобласти: когда ждать стабилизации?

В Ленинградской области сохраняется напряжённая ситуация с бензином — на АЗС очереди, ряд небольших станций приостановили работу.

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