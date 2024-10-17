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"Это будет хороший день". Последнее видео Лиама Пейна стало вирусным после его смерти

"Это будет хороший день". Последнее видео Лиама Пейна стало вирусным после его смерти

Видео музыканта Лиама Пейна, которое они опубликовал незадолго до смерти, стало вирусным в сети. В ролике, который, предположительно, был снял всего за несколько часов до того, как Пейн выпал из окна, он радуется жизни и общается со своей девушкой Кейт Кессиди (измена которой якобы стало поводом для того, чтобы он покончил с собой).

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