"Это будет хороший день". Последнее видео Лиама Пейна стало вирусным после его смерти

Видео музыканта Лиама Пейна, которое они опубликовал незадолго до смерти, стало вирусным в сети. В ролике, который, предположительно, был снял всего за несколько часов до того, как Пейн выпал из окна, он радуется жизни и общается со своей девушкой Кейт Кессиди (измена которой якобы стало поводом для того, чтобы он покончил с собой).