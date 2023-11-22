Скоты вы неблагодарные, одно слово! Я ж всю жизнь для вас, гадов пела, а вы вот так ко мне?! За что? Разве не для вас я столько лет выходила на сцену залов, вами, подлецами, заполненных по самую макушку? Мучилась, тратила своё здоровье, время, но шла, напрягалась, потому что вы, гады, заверяли, что я вам нравлюсь до такой степени, чтоб покупать мои дорогущие билеты.