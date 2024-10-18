❗️На Южнобережном шоссе в кювет угодил тяжеловоз По предварительной информации, водитель отвлёкся, а в следующее мгновение грузовик уже оказался за пределами трассы, разбив бетонные блоки у бордюра.
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❗️На Южнобережном шоссе в кювет угодил тяжеловоз По предварительной информации, водитель отвлёкся, а в следующее мгновение грузовик уже оказался за пределами трассы, разбив бетонные блоки у бордюра.