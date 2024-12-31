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Депутат ГД назвал подготовкой почвы сообщения об отказе Украины от территорий

Депутат ГД назвал подготовкой почвы сообщения об отказе Украины от территорий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT материал Financial Times, в котором говорится о том, что в будущем году Украина пойдёт на мирный договор с Россией с учётом отказа от территорий.

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