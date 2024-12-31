Депутат ГД назвал подготовкой почвы сообщения об отказе Украины от территорий

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT материал Financial Times, в котором говорится о том, что в будущем году Украина пойдёт на мирный договор с Россией с учётом отказа от территорий.