Минсельхоз объяснил подорожание курицы

Средняя цена охлажденной и замороженной курицы в России в августе достигла 263,6 рубля за килограмм — индекс цен оказался на 16% выше августа 2025 года, следует из данных Росстата.
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