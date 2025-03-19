В Пермском крае сотрудники полиции приняли участие в общегородском родительском собрании в Чусовом

На базе одного из образовательных учреждений Чусовского муниципального округа прошло общегородское родительское собрание «Ответственное родительство», в котором приняли участие глава округа Сергей Белов, начальник Управления образования Валентина Михайлова, представители администрации, психиатр-нарколог Минздрава Пермского края, а также сотрудники территориального отдела полиции.