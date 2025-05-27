Казахстан и Россия будут проводить совместные лётные испытания

Страны сформируют комиссию, чтобы испытывать "Союз-5" и ракетный комплекс "Байтерек".Между руководством Росии и Казахстана достигнуты договорённости по поводу создания общей комиссии по проведению летных испытаний ракеты-носителя последнего поколения ("Союз-5") и космического ракетного комплекса "Байтерек".