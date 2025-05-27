Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 022 подписчика

Казахстан и Россия будут проводить совместные лётные испытания

Казахстан и Россия будут проводить совместные лётные испытания

Страны сформируют комиссию, чтобы испытывать "Союз-5" и ракетный комплекс "Байтерек".Между руководством Росии и Казахстана достигнуты договорённости по поводу создания общей комиссии по проведению летных испытаний ракеты-носителя последнего поколения ("Союз-5") и космического ракетного комплекса "Байтерек".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх