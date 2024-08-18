YouTube в мерцающем режиме

В России замедлилась работа американского видеохостинга YouTube. Точная причина этих сбоев до сих пор не названа, тем временем кратно растет спрос на российские онлайн-видеосервисы Работа видеохостинга YouTube в России существенно замедлилась, а авторы контента теперь не могут зарабатывать там деньгичитайте на monocle.