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Кондрат да Ипат на тверском подворье 4 октября

Кондрат да Ипат на тверском подворье 4 октября

4 октября в народном календаре связано с упорным крестьянским трудом и предсказанием погоды на месяц вперед.

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