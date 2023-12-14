Роспотребнадзор планирует увязать наличие добровольной декларации соблюдения обязательных требований с жесткостью реагирования на срабатывание индикатора риска

Об этом было сообщено в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Роспотребнадзором», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.
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