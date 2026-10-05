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Царьград

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Майские праздники планируют продлить за счёт зимних длинных выходных. Идея не нова

Майские праздники планируют продлить за счёт зимних длинных выходных. Идея не нова

В Общественной палате предложили часть праздничных дней в холодные месяцы перенести на май.Майские выходные вполне реально превратить в небольшой отпуск, если убрать несколько будних дней, которые выпадают между праздничными блоками.

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