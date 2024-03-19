Адвокат Карабанов: выйти из списка иноагентов можно после деятельного раскаяния

Минюст убрал из списка иноагентов блогера Николая Соболева и журналиста Дениса Константинова. Этот шаг говорит о работающем "механизме прощения", но заслужить его можно только после процедуры "деятельного раскаяния", считает кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов.
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