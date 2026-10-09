Трусова — о сыне: он не оставляет возможности нервно наворачивать круги по номеру

Российская фигуристка Александра Трусова (Игнатова) объяснила, почему ей нравится брать сына Мишу с собой на соревнования.
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