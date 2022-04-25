Месси лидирует в Лиге 1 по передачам в штрафную и вразрез и по продвигающим атаку пасам. Он провел 22 матча

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси лидирует в чемпионате Франции по ряду показателей. Аргентинец принял участие в 22 играх и провел на поле 1793 минуты.

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